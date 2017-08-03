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Amerika'dan Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı

ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

03.08.2017 - 11:09
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KORE

Uyarıda, seyahat yasağına ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğu belirtilerek, Kuzey Kore'deki vatandaşlarının seyahat yasağından önce bu ülkeden ayrılmaları istendi.

Kuzey Kore'ye ABD pasaportuyla seyahat etmek isteyen kişilerin, aldıkları özel izni pasaportlarına işletmesi gerektiği kaydedildi.

KİMLERİ KAPSAMIYOR

Bakanlıktan salı günü yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edilmişti.

PARA CEZASI VE 10 YIL HAPİS

Kuzey Kore'ye yönelik yasak, eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek. Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.

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