Amerikalı aktrist Lind: Bush beni taciz etti

34 yaşındaki dizi oyuncusu Heather Lind, Instragram üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve bir de ortaya iddia attı.

4 yıl önce bir televizyon programı için ABD Eski Başkanı George H. W. Bush (Baba Bush) ile fotoğraf çektiren Lind, bu fotoğrafta tacize uğradığını iddia etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Bu fotoğrafta Baba Bush’un kendisini tekerlekli sandalyeden elle taciz ettiğini öne sürdü. Lind açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “George H. W. Bush ile, benim de yer aldığım bir televizyon programı tanıtımında tanışma fırsatı buldum. Fotoğraf için poz verdiğimiz sırada bana cinsel tacizde bulundu. Elimi sıkmadı. Eşi Barbara yanındayken tekerlekli sandalyesinden arkama dokundu. Bana pis bir şaka yaptı.”





BABA BUSH ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz Daily Mail gazetesininin haberi üzerine açıklama yapan ABD Eski Başkanı Bush, yaşananlar için özür dileyerek şaka yapmaya çalıştığını, amacının Lind’i rendice etmek olmadığını belirtti.