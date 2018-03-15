Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

5,580 kez izlendi

Peru'da bulunan uzaylı mumyasının 46 kromozomu var

20,365 kez izlendi

1,429 kez izlendi

26 kez izlendi

12,783 kez izlendi

13,225 kez izlendi

3,326 kez izlendi

1 Veterinerler Birliği: 10 liradan ucuz tavuk döner yemeyin Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, , "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, sağlığınızdan olmayın" dedi.

2 Gelibolu’da kumdan heykeller sergilenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu’da kumdan heykeller yapılıyor.

3 Göçmen leylekler Bilecik semalarında Baharın müjdeleyicisi olan leyleklerin yüzlercesinin Bilecik semalarındaki uçuşu vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

4 Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak Peugeot Türkiye, yeni modellerini, mart ayına özel 10 bin liraya varan takas desteği ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sundu.

5 Alex: G.Saraylılar hep baskıyı hisseder Derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen Alex de Souza, Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe maçlarında strese girdiklerini söyledi.

6 Cilt kaşıntılarının altında yatan sebepler Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, deri kaşıntılarının nelerden kaynaklandığını, belirtilerini ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.