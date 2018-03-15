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Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

CNN canlı yayınında Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıck Francona, YPG'li teröristlerin Türkiye'nin gücüne karşı koyamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 14:13..
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Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

Türkiye'nin; Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'nın YPG için kurduğu kirli planları alt üst etti.

Örgüte devlet hayali kurduran Amerika, bölgede kullandığı teröristlerden ümidini kesti.

AMERİKA YPG'Yİ SATTI

CNN'de ekrana gelen programda Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Amerikalı askeri analist Rıck Francona, ülkesinin Afrin konusundaki tavrını da ortaya koydu.

Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

"TÜRKİYE'NİN ATEŞ GÜCÜNE KARŞI DURAMAZLAR"

Afrin'i işgal altında tutan YPG'li teröristlere Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında şans vermeyen Francona, teröristlerin Afrin'den vazgeçmek zorunda kalacağını kaydetti.

Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi VİDEO

Amerikalı askeri analist,"Afrin kantonuna muhtemelen bir çözüm getirileceğini düşünüyorum. Kürtler burada vazgeçmek zorunda kalacak, Türkiye’nin ateş gücüne karşı duramazlar." diye konuştu.

Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

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