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Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

Türkiye ve ABD arasındaki vize krizi hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, "olumlu adımlar atıldı" dedi.

08.11.2017 - 02:12
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Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, çözüm konusunda olumlu adımlar atıldığını belirterek, "İki taraf da doğru yönde bazı olumlu adımlar attı. Öncelik sırasına göre sınırlı randevu veriliyor" dedi.

Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

GÜNLÜK RANDEVUNUN ARKASI GELDİ

ABD'nin diplomatik misyonları 2 gün önce Türkiye'de sınırlı vize hizmeti vermeye başlamıştı. İlk etepta kabul edilen günlük randevu sayısını kısıtlı olacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yeni açıklamada, iki taraf için olumlu adımların atıldığı ve öncelik sırasına göre vizelerin verilmeye başlandığını belirtti.

Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

BAŞBAKAN YILDIRIM PENCE İLE GÖRÜŞECEK

Amerika'daki temaslarında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek olan Başbakan Yıldırım'ın vize krizi üzerine yapacağı toplantı, 9 Kasım sabahı saat 11:00 sularında Beyaz Saray'da gerçekleşecek.

Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

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