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Amerikalı Berkshire Hathaway Çin'in emlak deviyle anlaştı

Anlaşma sayesinde Çinli gayrimenkul müşterileri, internet üzerinden ABD'de daha kolay emlak satın alabilecek.

18.04.2017 - 02:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'nin piyasa değeri en büyük 6'ıncı şirketi Berkshire Hathaway Holdingin, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Amerikalı Berkshire Hathaway Çin'in emlak deviyle anlaştı

Amerikalı milyarder Warren Buffett'ın liderliğindeki Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamada, şirketin konut hizmetleri iştiraki Berkshire Hathaway HomeServices'in, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile pazarlama anlaşmasına vardığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berkshire Hathaway HomeServices Üst Yöneticisi (CEO) Gino Blefari, "Amerikalılardan sonra, ABD'de en çok emlak satın alanlar Çinliler. Yaptığımız pazarlama anlaşması sayesinde Çinli gayrimenkul müşterileri ABD'de daha kolay emlak arayıp satın alabilecek." ifadesini kullandı.

Amerikalı Berkshire Hathaway Çin'in emlak deviyle anlaştı

Juwai.com adlı emlak sitesi ayda ortalama 2 milyon kişinin üzerinde ziyaretçi çekerken, site müşterilerine emlak alanında danışmanlık, başvuru süreçleri ve tercüme gibi alanlarda da hizmet veriyor.

Berkshire Hathaway HomeServices, ABD'nin en büyük ikinci emlak komisyoncusu şirketi olarak öne çıkıyor.

Danışmanlık şirketi Rosen Consulting Group ve kar amacı gütmeyen the Asia Society kurumunun geçen sene hazırladığı raporda, 2010-2015 yılları arasında Çinli müşterilerin ABD'de yaklaşık 110 milyar dolar değerinde konut satın aldığı belirtiliyor.

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