Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

Aralarında ABD Savunma, Enerji, Ticaret, Ulaştırma Bakanlıkları ile NASA'nın bulunduğu 13 resmi kurumun hazırladığı "İklim Bilimi Özel Raporu" yayınlandı.

SON YÜZYILDA KÜRESEL SICAKLIK BİR DERECE ARTTI

Son 115 yılda dünya genelinde ortalama sıcaklığın 1 santigrat derece arttığına dikkat çekilen raporda, 1901-2016 döneminin modern medeniyet tarihindeki en sıcak dönem olduğu vurgulandı.

SON 3 YIL, EN SICAK YILLAR

Raporda, son 3 yılın dünya tarihindeki en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğinin altı çizilirken, bu trendin devam etmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE SUÇLU "İNSAN"

Raporda, şunlara yer verildi:



"Bu değerlendirmeler ve kapsamlı delillere bağlı olarak, 20'nci yüzyılın ortasından bu yana görülen ısınmanın asıl nedenleri insan faaliyetleri ve sera gazı emisyonları. Son yüz yıldaki ısınmayla ilgili olarak başka gözlemsel delil veya alternatif açıklama bulunmuyor."





BİNLERCE BİLİM İNSANI DA AYNI SONUCA VARMIŞTI

Raporda ayrıca, dünya genelindeki binlerce bilim insanı tarafından yapılan araştırmaların, dünya yüzeyinde, atmosferde ve denizlerde sıcaklık değişimini ispatladığı hatırlatılırken, bu araştırmaların buzullardaki erimelerle deniz seviyelerindeki yükselmeleri de ortaya koyduğuna işaret edildi.

RAPOR, TRUMP VE HÜKÜMETİYLE ÇELİŞİYOR

Ülkede 13 resmi kurum tarafından hazırlanan raporun ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin önceki söylemleriyle çelişmesi dikkati çekti.

ENERJİ BAKANI DA REDDETMİŞTİ

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, görevine başlamadan önce, küresel ısınmanın asıl nedeninin insanlar olmadığını ifade etmiş, insan faaliyetlerinin iklim değişikliği içindeki payının ise henüz bilinmediği söylemişti.

ABD, TRUMPLA İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Trump da küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan ve 195 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan 1 Haziran'da ABD'nin çekildiğini açıklamıştı.