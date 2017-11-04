taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

13 resmi kurumun raporunda, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin aksine, son 60 yıldır artan küresel ısınmanın asıl nedeni insanlar.

04.11.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Yaşam

Aralarında ABD Savunma, Enerji, Ticaret, Ulaştırma Bakanlıkları ile NASA'nın bulunduğu 13 resmi kurumun hazırladığı "İklim Bilimi Özel Raporu" yayınlandı.

SON YÜZYILDA KÜRESEL SICAKLIK BİR DERECE ARTTI

Son 115 yılda dünya genelinde ortalama sıcaklığın 1 santigrat derece arttığına dikkat çekilen raporda, 1901-2016 döneminin modern medeniyet tarihindeki en sıcak dönem olduğu vurgulandı.

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

SON 3 YIL, EN SICAK YILLAR

Raporda, son 3 yılın dünya tarihindeki en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğinin altı çizilirken, bu trendin devam etmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE SUÇLU "İNSAN"

Raporda, şunlara yer verildi:

"Bu değerlendirmeler ve kapsamlı delillere bağlı olarak, 20'nci yüzyılın ortasından bu yana görülen ısınmanın asıl nedenleri insan faaliyetleri ve sera gazı emisyonları. Son yüz yıldaki ısınmayla ilgili olarak başka gözlemsel delil veya alternatif açıklama bulunmuyor."

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

BİNLERCE BİLİM İNSANI DA AYNI SONUCA VARMIŞTI

Raporda ayrıca, dünya genelindeki binlerce bilim insanı tarafından yapılan araştırmaların, dünya yüzeyinde, atmosferde ve denizlerde sıcaklık değişimini ispatladığı hatırlatılırken, bu araştırmaların buzullardaki erimelerle deniz seviyelerindeki yükselmeleri de ortaya koyduğuna işaret edildi.

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

RAPOR, TRUMP VE HÜKÜMETİYLE ÇELİŞİYOR

Ülkede 13 resmi kurum tarafından hazırlanan raporun ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin önceki söylemleriyle çelişmesi dikkati çekti.

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

ENERJİ BAKANI DA REDDETMİŞTİ

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, görevine başlamadan önce, küresel ısınmanın asıl nedeninin insanlar olmadığını ifade etmiş, insan faaliyetlerinin iklim değişikliği içindeki payının ise henüz bilinmediği söylemişti.

Amerikalı bilim çevreleri: Küresel ısınma insan kaynaklı

ABD, TRUMPLA İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Trump da küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan ve 195 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan 1 Haziran'da ABD'nin çekildiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Denge probleminin çözümü temiz hava
Kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak bilinen baş dönmelerinin ilacı temiz havada yürümek.
Kadınlar iş hayatında eşitlik için 217 yıl bekleyecek
Dünya Ekonomik Forumu'nun açıklamasında, iş hayatında cinsiyetler arasındaki ücret farkının yüzde 58 olduğu belirtildi.
Buzdolabında saklanmaması gereken 11 besin
Buzdolabında saklandığı takdirde bazısının besin değerleri bazısının da tadı kayboluyor.
Yeni sosyal medya trendi: Çirkinleşmek
Birbirinden güzel genç kadınlar yüzlerini çirkinleştirerek çektikleri fotoğrafları paylaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

161
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

54
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

89
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

51
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

15
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

78
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM