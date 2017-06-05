Amerikalı gazeteci Putin’i anlattı

St. Petersburg Ekonomi Forumunda Putin’in röportaj verdiği NBC News sunucusu Megyn Kelly, Putin’in kamera önünde ve arkasında çok farklı davrandığını, kendisine meydan okunmasını sevdiğini belirtti.

"SANKİ İKİ FARKLI İNSANLA KONUŞTUM"

Kelly, "Sanki iki farklı insanla konuştum. Kamera kapalı olduğunda çok sıcak bir hava içinde konuştuk, Putin son derece kibar davrandı, ailemi sordu, kendi ailesini anlattı. Ancak kamera önünde hepimizin bildiği Rusya Devlet Başkanı oldu. Çok iddialı, kararlı ve aktif davrandı. Sorularımın çoğuna cevaben saldırgan konuştu. İşte gördüğüm kişi, Rusların sevdiği Vladimir Putin’di. Bence Rus lider, kendisine meydan okunmasını aslında seviyor."