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Amerikalı gazeteci Trump'a İncirlik'i hatırlattı

Washington Post yazarı Klaas, Trump'ın Türkiye'ye yönelik aldığı kararın "pervasız bir çıkış" olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 08:49..
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Ekonomik baskılarla Türkiye'nin politikalarına yön verebileceğini düşünen ABD Başkanı Donald Trump, dolar üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya kalktı.

Piyasalara yapılan spekülasyonların ardından dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı.

Amerika'nın Türkiye üzerine açık bir saldırı başlatması, Amerikan medyasında da rahatsızlığa neden oldu.

"TRUMP'IN YAPTIĞI PERVASIZ BİR ÇIKIŞ"

Washington Post yazarı Brian Klaas, "Erdoğan hayranı değilim ama Trump'ın yaptığı pervasız bir çıkış.

"İNCİRLİK'TE 50 NÜKLEER BOMBA VAR"

Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri uluslararası güvenlik riskleri teşkil ediyor." dedi.

Amerikalı gazeteci Trump'a İncirlik'i hatırlattı

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