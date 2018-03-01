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Amerikalı general: Uzaydan savaşacağımız günler yakın

General David Goldfein, Florida eyaletindeki bir konuşmasında ABD'nin uzay savaşlarında üstünlüğü sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 07:43..
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Florida'nın Orlando kentindeki Hava Kuvvetleri Derneği'nin yıllık sempozyumunda konuşan General Goldfein, ülkesinin yakında uzaydan savaşma kapasitesine erişeceğini söyledi.

Space News'in haberine göre Goldfein, "Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Amerikalı general: Uzaydan savaşacağımız günler yakın

"AMERİKAN ULUSU BUNU İSTİYOR"

Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."

Goldfein ABD ordusunun askeri ateş gücünü güçlendirmesi için Hava Kuvvetleri'nin hava, kara, deniz, uzay ve siber alem dahil tüm alanalardan gelen savaş alanı istihbaratını kullanması gerektiğini söyledi.

General Goldfein ayrıca ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil liderlerinin eğitimine kaynak ayırması gerektiğini de vurguladı.

UZAY PROGRAMINA 7,75 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Space News'un haberine göre ABD Hava Kuvvetleri 2018 yılında uzay programlarını geliştirmek amacıyla 7.75 milyar dolar fon ayırdı.

Bu rakamın geçen sene ayrılan paydan yüzde 20 oranında fazla olduğu belirtildi.

Bu ay Ulusal Uzay Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster  'ABD'nin uzayda yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini' söylemişti.

Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ABD'nin 'Dünya'da olduğu gibi uzayda da egemen güç olması gerektiğini' savunmuştu.

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