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Amerikalı general YPG'yi savundu

DEAŞ karşıtı koalisyona katılan ABD güçlerinin başındaki isim General Stephen Townsend'e göre, YPG Türkiye'ye karşı tehdit değil..

02.03.2017 - 12:48
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Amerikalı general YPG'yi savundu

ABD'nin Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyona katılan güçlerinin başındaki isim General Stephen Townsend, Rakka operasyonu için Kürt savaşçıların kullanılacağını tekrar etti.

"LİDERLERİYLE KONUŞTUM, TEHDİT DEĞİLLER"

Townsend, "Liderleriyle konuştum, operasyonlarını izledim. Türkiye'ye saldırmak gibi bir niyetleri yok. Türkiye'ye tehdit değiller, hatta Türkiye ile iyi ilişki kurmak istiyorlar" dedi.

Amerikalı general YPG'yi savundu

"OPERASYON PKK İLE YÜRÜTÜLECEK"

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG ile operasyonun yürütüleceğini belirten Townsend, Türkiye'nin endişelerine rağmen yaklaşımın değişmeyeceğinin sinyalini verdi.

Amerikalı general YPG'yi savundu

KUT'ÜL AMARE'DE ESİR ALINAN İNGİLİZ KOMUTANI HATIRLATTI

Townsend'in terör örgütü YPG'yi savunması tepki çekti. İnsanlar DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Townsend'in, soyadı itibariyle Kut'ül Amare'de Türk güçlerince esir alınan İngiliz Komutan Charles Vere Ferrers Townsend'e benzerliğine dikkat çekiyor.

Amerikalı general YPG'yi savundu

ABD'NİN SAHADA 6 BİNDEN AZ ASKERİ VAR

Townsend, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona desteğini artırması hâlinde dahi ABD'nin yeni askerler konuşlandırması ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

ABD'nin sahada 6 binden az askeri olduğuna dikkat çeken general, "Çok sayıda asker getireceğimizi sanmıyorum çünkü burada savaşmaktan ziyade çalışıyoruz diyebilirim" diye konuştu.

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