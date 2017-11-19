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Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

STRATCOM Komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.

19.11.2017 - 07:05
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Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslarası Güvenlik Forumu’nda konuştu.

"BİZ APTAL İNSANLAR DEĞİLİZ"

Trump’ın nükleer silahları yasal olmayan bir şekilde kullanma ihtimaline ilişkin bir soru üzerine ABD’li general, “Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor. Biz aptal insanlar değiliz. Bunlar hakkında çok düşünüyoruz. Bu sorumluluğunuz ise bunu nasıl düşünmezsiniz ki?” değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten

"BAŞKAN YASA DIŞI EMİR VERİRSE NE OLACAK.."

Stratejik silahların kullanılması ile ilgili prosedürleri anlatan Orgeneral Hyten, “STRATCOM komutanı olarak başkana tavsiyede bulunurum o bana ne yapacağımı söyler” dedi.

Hyten, şöyle devam etti:

“Eğer kararı yasa dışı ise ne olacak? Ben şunu diyeceğim “Sayın Başkan bu yasa dışıdır. Ve ne olacağını tahmin edin? O da bana yasal olanın ne olduğunu soracak ve duruma göre karışık kabiliyetlerimizden seçeneklerle karşılık vereceğiz. İş bu şekilde yürüyor. O kadar karmaşık değil.”

Yasa dışı bir karar vermenin karşılığının olacağını ifade eden ABD’li komutan, yanlış karar verenin cezasını çekeceğini öne sürdü.

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

ABD'nin nükleer silah kodlarının taşındığı (nükleer futbol topu) çanta

"TRUMP'IN NÜKLEER YETKİSİ ALINSIN" ÖNERİSİ

Kuzey Kore ile ABD arasındaki tansiyon yükseldikçe Kongre’de Trump yönetiminin nükleer bir girişimde bulunma ihtimaline karşı tartışmalar yaşanıyor. Aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup kongre üyesi ve senatör, Trump’ın nükleer kullanma yetkilerine sınırlama getirmek üzere bir yasa çıkarılmasını talep ediyor.

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray bahçesinde güreşçilerle poz verirken

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