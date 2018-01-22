Amerikalı Japonların hikâyesi

Beyaz Balina Yayınları etiketiyle geçtiğimiz Ağustos ayında kitapseverlerle tanışan kitap, İkinci Dünya Savaşı'nın acıklı öyküsüyle bir dönemin tanıklığına şahitlik ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında kitapseverlerle buluşan kitap, yazarın ilk kitabıdır.

Lois Sebahban tarihsel olaylara ve belgelere dayanarak başarıyla kaleme aldığı bu ilk romanında pek çok temayı ustalıkla harmanlamayı başarmış. Bir yandan tarihin karanlık bir dönemine ışık tutarken, bu durumu bir çocuğun gözünden yansıtarak sorulara, sorgulamalara çok açık, insan olmanın anlamları üzerinde düşündüren bir anlatı ortaya koymuş.





ABD'li yazar Lois Sepahban

Hem küçük hem büyük okurlara hitap eden bu kitapta Yujiin ve Manami sizi biraz hüzünlendirecek belki ama gerçek sevgi ve bağlılığın ne olduğuna dair unutulmaz bir iz de bırakacak.

Yazar: Lois Sepahban

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

Baskı yılı: 2017

Syf: 224

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