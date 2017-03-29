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Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

EUCOM Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti, "Avrupa'daki askeri varlığımız Rusya'ya karşı yetersiz" dedi.

29.03.2017 - 03:42
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Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

Orgeneral Curtis Scaparrotti, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde ABD'nin Avrupa'daki operasyonları ve askeri pozisyonuyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD'nin özellikle kara gücü ve zırhlı birliklerinin Avrupa'da daha fazla görünür olması ve bu bölgeye daha fazla asker göndermesi gerektiğini savunan Scaparrotti, "Bugün Avrupa'da konuşlu tüm kuvvetlerden 60 binden biraz fazla askerimiz var ancak bu rakam sadece bugün (Rusya'yı) caydırmamızı sağlıyor." dedi.

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

"AVRUPA'YA F-35'LER KONUŞLANDIRILMALI"

ABD'nin 5. nesil hayalet özelliğine sahip F-35 savaş uçaklarının da Avrupa'ya konuşlandırılmasını beklediğini ifade eden Amerikalı komutan, Rusya'nın nükleer kapasitesini inşa etmeyi sürdürdüğünü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "komşu ülkelere müdahale etme stratejisine" nükleer silahları da eklediğini kaydetti.

(ABD ordusunun olduğu Avrupa ülkeleri)

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

"RUSYA'NIN NÜKLEER KAPASİTESİ RAHATSIZ EDİCİ"

Scaparrotti, Rusya'nın nükleer kapasitesiyle ilgili olarak, "Nükleer taktik kapasitelerini konvansiyonel çatışma dediğimiz durumlarda da kullanabileceklerini açıkça ifade ettiler. Bu oldukça ciddi bir durum. Rahatsız edici başka bir şey de nükleer ve konvansiyonel her türlü silah sistemlerini kullanıyorlar. Bu da neyi kullandıklarını tespit etmemizi zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ve Suriye'de yeni silahlarını denediğine dikkati çeken Scaparrotti, ABD'nin Ukrayna'ya ağır silahlar vermesi gerektiği şeklindeki sözlerini yineledi.

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