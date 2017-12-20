Amerikalı komutan: Bizi Suriye'ye PYD davet etti

Albay Dillon telekonferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Suriye ve Irak DEAŞ karşıtı operasyonlar hakında değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DE PYD İÇİN VARIZ"

ABD’nin DEAŞ’e yönelik askeri operasyonlarının yavaşlamasıyla 2001-2002 Askeri Güç Kullanma Yasası çerçevesinde ABD menfaatleri ve güvenliğine tehdit teşkil eden DEAŞ’a karşı operasyon yapmak üzere Suriye’ye girdiğini açıklamasına yönelik sorular artmaya başladı.

Bir gazetecinin "ABD, Irak’a davet edildi. Suriye’de ise Rusya ve İran müdahale için davet edilirken rejim ve Rusya ABD’nin Suriye’ye yasa dışı olarak girdiğini söylüyor. DEAŞ ile mücadele de bitmek üzereyken Suriye’nin egemenlik haklarını ihlal etmediğinizi hangi yasal zemine dayandırıyorsunuz?” sorusuna Dillon “DEAŞ’ın gücünün zirvesinde olduğu 2-3 yıl öncesine bile gitmeye gerek yok. DEAŞ bugün bile tehdittir. Sadece Irak ve Suriye’ye değil dünyaya da bir tehdittir.” karşılığını verdi.

Irak’a Bağdat hükümeti tarafından davet edildiklerini ifade eden Dillon, Suriye’de ise “yerel ortaklarımız” diye tanımladığı PYD/PKK’nın kendilerini davet ettiğini öne sürdü.