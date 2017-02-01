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Amerikalı komutan: O araçları PYD de kullanıyor olabilir

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, ABD'nin SDG'ye verdiğini söylediği zırhlı araçlarla ilgili konuştu.

01.02.2017 - 23:30
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zırhlı araç

Albay Dorrian, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına Bağdat'tan video konferans yoluyla bağlanarak Irak ve Suriye’deki DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmeler yaptı.

AA muhabirinin, hafta başında SDG'ye gönderildiği iddia edilen zırhlı araçların terör örgütü PYD'nin askeri kolu olan YPG militanlarının eline geçip geçmediğine yönelik sorusuna Dorrian, "Bu araçlar Suriye Arap Koalisyonuna verildi. Suriye Arap Koalisyonu savaşçıları Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içerisinde, dolayısıyla onlarla (YPG ile) birlikteler. Bu araçlar da şu anda orada." cevabını verdi.

"YPG DE FAYDALANIYOR OLABİLİR"

Bu durumda "YPG’nin bu araçları kullandığını kabul ettiğine" yönelik ikinci bir soru üzerine ise Dorrian, örgütün bu araçları kullanıp kullanmadıklarına dair elinde bilgi olmadığını söyledi.

AA muhabirinin, "YPG’ye politikanız gereği silah ve ekipman vermediğinizi söylüyorsunuz ama Suriye’ye gönderdiğiniz ekipmanın bu gruplara bir şekilde geçip geçmediğini bilmediğinizi nasıl açıklıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:

"Bu araçları Suriye Arap Koalisyonuna verdik. Suriye Arap Koalisyonu bu araçların zimmetini aldı. Bunlar Rakka’yı kuşatmak üzere birlikte savaşan gruplar. Şimdi bir müttefik kuvvette bir unsur varsa, diğer müttefik kuvvetler de durum gereği bundan faydalanıyorlar."

YPG militanlarının bu araçları kullanıp kullanmadıklarına yönelik ısrarlı sorular üzerine Dorrian, Arap Koalisyonundan bu araçları sadece kendilerinin kullanmasını beklediklerini dile getirdi.              

Bu araçlarının verilmesindeki zamanlamaya yönelik bir soruya ise Dorrian, bu araçların "önceki Başkan Barack Obama yönetiminin verdiği yetki kapsamında" ve grubun Rakka’ya yaklaşmasından dolayı daha şiddetli çatışmalara maruz kaldığı için şimdi verildiğini söyleyerek cevap verdi.              

Sözcü, sağlanan araç sayısına yönelik bir soruyu ise yanıtsız bıraktı.

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