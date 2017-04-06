Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

Orgeneral Nagata, Washington merkezli Uluslarası Stratejik Etütler Merkezinde (CSIS) yabancı savaşçılarla mücadele üzerine düzenlenen bir panelde konuştu.

Türkiye’ye çok sık ziyarette bulunduğunu ve hem askeri hem de siyasi yetkililerle görüşmeler yaptığını ifade eden Nagata, “Rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki Türkler, DEAŞ’ın son birkaç yıldır değişik şekillerde yaptığı saldırılar sonucunda Türkiye’de çok can kaybı olması sebebiyle DEAŞ’a karşı oldukça öfkeliler.” dedi.

Türkiye’yi ilk kez Özel Kuvvetler Komutanı olarak 2014’te ziyaret ettiğini ve o zamanlar DEAŞ’ın Türkiye’de kanlı eylemler yapmaya başladığını ifade eden ABD’li general, Türkiye’nin DEAŞ terörizmi konusundaki endişesine ilk keznet olarak o zaman şahit olduğunu vurguladı.

"TSK'NIN OPERASYONLARI, YABANCI TERÖRİSTLERE SINIRI KAPATTI"

Nagata, sözlerine şöyle devam etti:



“Sonraki aylarda da gördüğümüz üzere sadece Türkiye, sınırlılarını geçmek üzere olan potansiyel yabancı teröristlere aman vermemeye başladı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ’ı kendi sınırlarından uzaklaştırmak ve yüzlerce kilometre karelik alanı DEAŞ’tan temizlemek üzere Suriye sınırını geçti ve bir dizi operasyon yaptı. Bu operasyonların doğal sonucu olarak yabancı savaşçıların Türkiye sınırını geçmesi oldukça zorlaştı. Bunu ilk elden gördüm.”



Yabancı savaşçı akışını tamamen durdurmanın mümkün olmadığını ifade eden Nagata, özellikle de Türkiye’nin güney sınırının birçok nedenden dolayı karmaşık bir sınır olduğunu ve orada terörist akışını mutlak olarak durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.



ABD'li komutan, “Türkiye, yabancı teröristlerin sınırlarını geçmesini engellemek konusunda devasa bir ciddiyet sergiliyor. Bununla birlikte oldukça karmaşık bir iş ve tabii ki mükemmel değil. Yabancı terör savaşçılarının hala bir yol bulup Türkiye sınırını geçebildiklerini biliyoruz, ancak şimdi eskiden olduğunda çok daha zor. Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırıyla ilgili bir tarih sorunu da söz konusu, bu da konuyu biraz daha zor hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

"70 BİN DEAŞ TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarına katılmış toplam 40 bin civarında yabancı savaşçı olduğunu ifade eden Nagata, halihazırda kaç yabancı savaşçının bulunduğunu ve söz konusu toplam rakamın ne kadarını öldürdüklerine dair ellerinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.



Öldürülen DEAŞ savaşçılarının sayısı ile ilgili olarak Nagata şunları söyledi:



“Birkaç ay önce koalisyon, Irak ve Suriye’de 60 binden fazla DEAŞ savaşçısını öldürdüğünü açıkladı. Bu rakam şu anda 70 bini geçmiş durumda. Devasa bir rakam ancak bunların kaçının yabancı savaşçı, kaçının Irak ve Suriye’de doğup büyümüş savaşçılar olduğu konusundaki bilgimiz oldukça sınırlı.”

"GERİ DÖNEN YABANCI TERÖRİSTLER DOĞRUDAN TEHDİT"

Irak ve Suriye’den ayrılan yabancı savaşçılara da değinen ABD’li general, dönen yabancı savaşçıların potansiyel tehdit değil doğrudan tehdit olduğunu ifade etti. Bazı yabancı savaşçılarının gideceği ülkede terör saldırısı yapmak üzere bırakıldığını ifade eden Nagata, bu tarz geri dönüşlerin bazılarını tespit edebildiklerini, bazılarını ise edemediklerini dile getirdi.



Bazı savaşçıların DEAŞ’tan kaçtığını öne süren Nagata, “Bazıları da sadece hayatlarını kurtarmak için kaçıyorlar, çünkü örgütün yenilmesinin yakın olduğunu görüyorlar. Tabii sorun bunların ne yapacağı. Geçmişten gördüğümüz kadarıyla bunların büyük çoğunluğu bir şiddet olayına karışmaz. Ancak bazılarının şiddet eylemine karışma ihtimalini de gözardı edemezsiniz.” ifadelerini kullandı. Nagata, bazı savaşçıların da ideolojik olarak hayal kırıklığına uğradığı için DEAŞ'tan ayrıldığını ifade etti.