taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.037
USD
3,7072
EURO
3,9608
ALTIN
149,50
PETR
54,0700

Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

Pentagon'a bağlı Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Orgeneral Michael Nagata, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesini övdü.

06.04.2017 - 07:25
  1. Haberler
  2. Dünya

Orgeneral Nagata, Washington merkezli Uluslarası Stratejik Etütler Merkezinde (CSIS) yabancı savaşçılarla mücadele üzerine düzenlenen bir panelde konuştu.

Türkiye’ye çok sık ziyarette bulunduğunu ve hem askeri hem de siyasi yetkililerle görüşmeler yaptığını ifade eden Nagata, “Rahatlıkla şunu ifade  edebilirim ki Türkler, DEAŞ’ın son birkaç yıldır değişik şekillerde yaptığı saldırılar sonucunda Türkiye’de çok can kaybı olması sebebiyle DEAŞ’a karşı oldukça öfkeliler.” dedi.

Türkiye’yi ilk kez Özel Kuvvetler Komutanı olarak 2014’te ziyaret ettiğini ve o zamanlar DEAŞ’ın Türkiye’de kanlı eylemler yapmaya başladığını ifade eden ABD’li general, Türkiye’nin DEAŞ terörizmi konusundaki endişesine ilk keznet olarak o zaman şahit olduğunu vurguladı.

Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

"TSK'NIN OPERASYONLARI, YABANCI TERÖRİSTLERE SINIRI KAPATTI"

Nagata, sözlerine şöyle devam etti:

“Sonraki aylarda da gördüğümüz üzere sadece Türkiye, sınırlılarını  geçmek üzere olan potansiyel yabancı teröristlere aman vermemeye başladı. Ayrıca  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ’ı kendi sınırlarından uzaklaştırmak ve  yüzlerce kilometre karelik alanı DEAŞ’tan temizlemek üzere Suriye sınırını geçti  ve bir dizi operasyon yaptı. Bu operasyonların doğal sonucu olarak yabancı savaşçıların Türkiye sınırını geçmesi oldukça  zorlaştı. Bunu ilk elden gördüm.”

Yabancı savaşçı akışını tamamen durdurmanın mümkün olmadığını ifade  eden Nagata, özellikle de Türkiye’nin güney sınırının birçok nedenden dolayı  karmaşık bir sınır olduğunu ve orada terörist akışını mutlak olarak durdurmanın  neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

ABD'li komutan, “Türkiye, yabancı teröristlerin sınırlarını geçmesini  engellemek konusunda devasa bir ciddiyet sergiliyor. Bununla birlikte oldukça  karmaşık bir iş ve tabii ki mükemmel değil. Yabancı terör savaşçılarının hala bir yol bulup Türkiye sınırını geçebildiklerini biliyoruz, ancak şimdi eskiden olduğunda çok daha zor. Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırıyla ilgili bir tarih sorunu da söz konusu, bu da konuyu biraz daha zor hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

"70 BİN DEAŞ TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarına katılmış toplam 40 bin civarında  yabancı savaşçı olduğunu ifade eden Nagata, halihazırda kaç yabancı savaşçının  bulunduğunu ve söz konusu toplam rakamın ne kadarını öldürdüklerine dair  ellerinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.

Öldürülen DEAŞ savaşçılarının sayısı ile ilgili olarak Nagata şunları  söyledi:

“Birkaç ay önce koalisyon, Irak ve Suriye’de 60 binden fazla DEAŞ  savaşçısını öldürdüğünü açıkladı. Bu rakam şu anda 70 bini geçmiş durumda. Devasa  bir rakam ancak bunların kaçının yabancı savaşçı, kaçının Irak ve Suriye’de doğup  büyümüş savaşçılar olduğu konusundaki bilgimiz oldukça sınırlı.”

"GERİ DÖNEN YABANCI TERÖRİSTLER DOĞRUDAN TEHDİT"

Irak ve Suriye’den ayrılan yabancı savaşçılara da değinen ABD’li general, dönen yabancı savaşçıların potansiyel tehdit değil doğrudan tehdit olduğunu ifade etti. Bazı yabancı savaşçılarının gideceği ülkede terör saldırısı yapmak üzere bırakıldığını ifade eden Nagata, bu tarz geri dönüşlerin bazılarını tespit edebildiklerini, bazılarını ise edemediklerini dile getirdi.

Bazı savaşçıların DEAŞ’tan kaçtığını öne süren Nagata, “Bazıları da  sadece hayatlarını kurtarmak için kaçıyorlar, çünkü örgütün yenilmesinin yakın  olduğunu görüyorlar. Tabii sorun bunların ne yapacağı. Geçmişten gördüğümüz  kadarıyla bunların büyük çoğunluğu bir şiddet olayına karışmaz. Ancak bazılarının  şiddet eylemine karışma ihtimalini de gözardı edemezsiniz.” ifadelerini kullandı. Nagata, bazı savaşçıların da ideolojik olarak hayal kırıklığına uğradığı için  DEAŞ'tan ayrıldığını ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

173
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

30
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

29
Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

2
Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

0
Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

19
Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM