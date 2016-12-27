taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.029
USD
3,5127
EURO
3,6730
ALTIN
128,00
PETR
55,0200

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Koalisyonun komutanlarından Townsend, Irak’ta Musul’dan, Suriye'de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söyledi.

AA | 27.12.2016 - 01:49
  1. Haberler
  2. Dünya
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikan haber portalı The Daily Beast’e konuşan Korgeneral Stephen Townsend, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Irak’ın Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçındı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

"MUHAREBE ESNASINDA ÖĞRENİYORLAR"

Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar.” ifadesini kullandı.

TRUMP'IN GİZLİ PLANI

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu. Trump ancak bugüne kadar planına yönelik herhangi bir detaylı açıklamada bulunmadı.

CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN ÖNDE GELEN İSMİ YALANLADI

Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ise Trump’ın DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak bir planı olmadığını savundu.

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Gingrich, "Bir stratejileri bulunduğunu düşünmüyorum." dedi.

Gingrich Trump’ın güvenlik ekibinde çok sayıda emekli askerlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bir stratejiye ihtiyaçlarının olacağını biliyorlar." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

34
İran'da motosikletli şov ölümle bitti

İran'da motosikletli şov ölümle bitti

7
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

0
Chelsea Bournemouth galibiyetiyle tarihe geçti

Chelsea Bournemouth galibiyetiyle tarihe geçti

1
Kütahya'da köpekler açlıktan birbirini yedi

Kütahya'da köpekler açlıktan birbirini yedi

6
S.Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

S.Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

31
Erciş Belediyesi'nde 17 iş makinesi göreve başladı

Erciş Belediyesi'nde 17 iş makinesi göreve başladı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM