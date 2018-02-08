Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Devlet başkanı adayı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü Başkanı Rodrigo Londono seçim gezilerinde protesto ediliyor.

ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan kötü yorumlar hakkında konuştu.

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Kuzey yarım kürede dünyanın en büyük civa rezervi bulundu

Kuzey yarım kürede donmuş topraklarda, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içeren bir rezerv keşfedildi.