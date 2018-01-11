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Amerikalı milyarder Buffett: Sanal paranın sonu kötü

Milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun kötü olacağına inandığını söyledi.

AA | 11.01.2018 - 07:30..
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  2. Ekonomi

Amerikalı milyarder Buffett: Sanal paranın sonu kötü

Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki ABD'li Warren Buffett, CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi sanal para birimleri hakkında değerlendirmede bulundu.

"SONU KÖTÜ BİTECEK"

Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

Geçen ay piyasaya sunulan Bitcoin vadeli işlemlerinde satın alma yapmadığını belirten Buffett, bu vadeli işlemlerde uzun veya kısa pozisyon almadığını da dile getirdi.

Amerikalı milyarder Buffett: Sanal paranın sonu kötü

"KRTİPTO PARA PİYASASI BİR BALON"

Buffett, kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu görüşünü "şaka", kripto para piyasasını da "balon" olarak nitelendirmişti.

Uzmanlar, sanal para birimlerinin geçen yıl popüler hale gelerek çok hızlı yükseldiğine dikkati çekerken, kripto paralarda görülen sert düşüşlerin yatırımcıları kısa sürede büyük zarara uğratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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