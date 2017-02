İngiliz basını, ABD’nin California eyaletinde bulunan ve dünyadaki teknoloji üretiminin merkezi kabul edilen Silikon Vadisi’ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının dünyada yaşanabilecek büyük bir felakete karşı hazırlıklara giriştiğini yazdı.

Teknoloji milyonerleri, dünyanın farklı bölgelerinde hazırladıkları sığınaklara kendilerini korumak için ateşli ve ateşli olmayan silahlar stokluyor. Multi-milyarderlerin öncelikli tercih ettiği yer ise Yeni Zelanda. Yeni Zelanda’nın Kuzey Kore’den, terör örgütü DEAŞ’tan, Avrupa ve ABD’deki sosyal gerilimden uzaklığı, ülkeyi sığınmak için ideal yer haline getiriyor. Para babaları, bu ülkede hazırladıkları sığınaklara yatırım yapıyor.

Amerikalı milyarderler dünyanın sonuna hazırlanıyor

ZENGİN-YOKSUL SAVAŞINDAN KORKUYORLAR

Söz konusu tehdidin ne olduğu net olmamakla birlikte, zenginlerin, iç savaştan, nükleer bombalardan ve sosyal çöküşten endişe ettiği ifade ediliyor. Silikon Vadisi’nin insanlarının en çok korktuğu şey ise yeni teknolojiyle birlikte dünya ekonomisinin altüst olması ve ardından zenginlerle yoksullar arasında büyük bir mücadele başlaması.

Eski Facebook yöneticisi Antonio García Martínez’in Pasifik okyanusundaki bir adada satın aldığı toprak üzerinde, jeneratörler ve güneş pilleri ile donatılmış bir ev inşa ettiği, aynı zamanda da çok sayıda silah satın aldığı iddia ediliyor. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison da Hawaii’de bir ada satın aldı. Yahoo’nun eski üst düzey yöneticilerinden Marvin Liao, okçuluk dersleri alıyor ve ateşli olmayan silahlardan oluşan küçük bir cephanelik kurmuş durumda.

"The New Yorker" dergisi, olası bir felakete karşı önlem alan dünyanın en zengin kişilerine ilişkin makalesinde söz konusu hazırlıkların özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından New York ve Kuzey California'daki Silikon Vadisi'nde hız kazandığına işaret etti.

(Sığınaktaki oturma odası)





Makalede milyarderlerin, sosyal medya gruplarından "dünyanın sonu" için yaptıkları hazırlıkları birbiriyle paylaştığı kaydedildi.



Hazırlıklar arasında gıda ve silah stoklama, gayrimenkul yatırımları dikkati çekiyor.



Makaleye göre, Silikon Vadisi'ndeki milyarderlerin yarısından fazlası, olası bir felakete ya da dünyanın sonuna karşı hazırlıklarını yapmış durumda.

GÖZLÜKLE UĞRAŞMAMAK İÇİN AMELİYAT OLDU

Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki sosyal medya haber sitesi Reddit'in CEO'su Steve Huffman'ın ise olası felaketler için herkesten farklı bir hazırlığı var.



Huffman, olası bir duruma karşı gözlük ya da lens bulma derdine düşmemek amacıyla 2015'te lazerle göz ameliyatı olduğunu söyledi.

TRUMP KAZANINCA KENDİNE SIĞINAK HAZIRLADI

Facebook'un eski yöneticilerinden Antonio Garcia Martinez, Trump'ın seçim zaferinin ardından Pasifik'in kuzeybatısında 20 bin kilometrelik ormanlık alan satın aldı.

Satın aldığı alanı jeneratör, güneş enerjisi panelleri gibi teçhizatlarla donatan Martinez, tüm bunları kendisi ve ailesi için olası bir felaket durumunda şehirden uzak ama tamamen izole olmayan bir sığınak sağlamak amacıyla yaptığını ifade etti.

Risk sermayesi firması Mayfield Fund'ın 40 yaşındaki Genel Müdürü Tim Chang, olası bir ekonomik krizde geçimlerini sağlamak için eşi ve kendisinin gayrimenkule yatırım yaptığını belirtti. Chang, kendisi, eşi ve 4 yaşındaki kızları için birer acil durum çantasının her zaman baş ucunda hazır beklediğini de sözlerine ekledi.

OKÇULUK DERSLERİ ALIYOR

Yahoo'nun eski yöneticilerinden ve halihazırda 500 start-up şirketin ortağı Marvin Liao ise olası bir felaket için silah biriktiriyor ayrıca okçuluk dersleri alıyor.

SIĞINAKLARI DA LÜKS İÇİNDE

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, Yeni Zelanda'da inşa edilen lüks sığınaklardan ilk satın alanlar arasında bulunuyor.

Hem iklimsel hem de siyasi refahı nedeniyle cazibe merkezi haline gelen Yeni Zelanda'da yer altına ve deniz altına inşa edilen lüks sığınaklar yeni bir sanayi kolu oldu.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir inşaat firması, 1960'da ABD ordusu tarafından yer altı füze mahzeni olarak kullanılan siloyu lüks sığınaklara dönüştürerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasında satışa çıkardı. Sığınaklar kısa sürede tükendi.

Firmanın sahibi Larry Hall, nükleer saldırıya dayanıklı sığınakların aynı zamanda olası bir iç savaş veya ekonomik kriz döneminde de kullanılmaya uygun şekilde tasarlandığına işaret ederek "Daireleri satın alanların çoğu, olası bir doğal veya insan ürünü afet durumunda gönül rahatlığıyla kaçabilecekleri bir sığınak arayan başarılı ve eğitimli kişiler." ifadesini kullandı.

Beton duvarları yaklaşık 2,9 metre kalınlığındaki sığınak, saatte 800 kilometre hızındaki rüzgara dayanıklı 2 milyon dolar değerinde kubbemsi beton bir kapağa sahip.

Büyüklükleri 84 ile 168 metrekare arasında değişen dairelerde herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duyulmaksızın 5 yıla kadar yaşanabilecek tüm teçhizat mevcut.

Gizli bir mevkide inşa edilen barınakta yüzme havuzu, sinema, spor ve eğitim alanları, mini bir ameliyathane, organik gıda üretim merkezi ve benzer birçok tesis bulunuyor.

Anketlere göre Amerikalıların yüzde 22’si, kendi yaşam süreleri içinde dünyanın yok olacağına inanıyor.