ABD'li Maria Pucciarelli bir model, ancak bildiğimiz modellerden değil. O esnekliğiyle ABD'yi karış karış dolaşan ve herkesi şaşırtan bir fenomen haline geldi...
Amerikalı model Maria esneklikte sınır tanımıyor
BİNLERCE SAAT EĞİTİMİN BAŞARISI
14 yaşında jimnastiğe gönül veren Pucciarelli, o günden beri binlerce saat ders alarak kendisini oldukça geliştirdi. Binlerce saatlik özel eğitimden sonra belli bir esnekliğe uğraşan model, şimdi sosyal medyada üne de kavuştu.
MODELLİKLE TÜM DÜNYAYI DOLAŞIYOR
Esnekliği sayesinde modellik de yapan Pucciarelli, tüm dünyayı dolaşıyor. Gittiği yerlerden de fotoğraflar paylaşan sporcu, görenleri hayrete de düşürüyor.