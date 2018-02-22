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Amerikalı model Maria esneklikte sınır tanımıyor

Amerika'da yaşayan model Maria Pucciarelli, esnekliğiyle sosyal medyada fenomen olmayı başardı.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 09:10..
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ABD'li Maria Pucciarelli bir model, ancak bildiğimiz modellerden değil. O esnekliğiyle ABD'yi karış karış dolaşan ve herkesi şaşırtan bir fenomen haline geldi...

Amerikalı model Maria esneklikte sınır tanımıyor

Amerikalı model Maria esneklikte sınır tanımıyor

BİNLERCE SAAT EĞİTİMİN BAŞARISI

14 yaşında jimnastiğe gönül veren Pucciarelli, o günden beri binlerce saat ders alarak kendisini oldukça geliştirdi. Binlerce saatlik özel eğitimden sonra belli bir esnekliğe uğraşan model, şimdi sosyal medyada üne de kavuştu.

Amerikalı model Maria esneklikte sınır tanımıyor

MODELLİKLE TÜM DÜNYAYI DOLAŞIYOR

Esnekliği sayesinde modellik de yapan Pucciarelli, tüm dünyayı dolaşıyor. Gittiği yerlerden de fotoğraflar paylaşan sporcu, görenleri hayrete de düşürüyor.

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