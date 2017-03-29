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Amerikalı Müslüman liderden anayasa değişikliğine destek

Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Cemal, anayasa değişikliğinin Türkiye'de karar alma sürecini hızlandıracağını söyledi.

29.03.2017 - 01:02
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ABD'deki en büyük Müslüman organizasyonları çatı kuruluşu olan USCMO'nun Genel Sekreteri Usame Cemal, 16 Nisan'da Türkiye'de seçmenin sandık başına gideceği halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cemal, ABD’de yaşayan Müslümanlar olarak, Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve sandıktan çıkacak sonucun Türkiye’ye “istikrar ve güçlü bir siyasal sistem” getirmesini umduklarını belirtti.

USCMO Genel Sekreteri Cemal, “Teklif edilen anayasa değişikliğinin karar alma sürecini hızlandıracağını düşünüyorum. Yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge olacak ve bu da Türkiye’de demokrasiyi güvence altına alacaktır.” şeklinde konuştu.

"BAZI AVRUPALI LİDERLERİN ERDOĞAN'I ELEŞTİRMESİNİ ANLAYAMIYORUM"

Değişikliğin belli oranda ABD’deki başkanlık sistemine benzediğini söyleyen Cemal, “Bazı Avrupalı liderlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesini anlayamıyorum. Sonuçta bu süreç sandıktan geçecek ve halkın kararı belirleyici faktör olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki demokrasi kültürüne vurgu yapan Cemal, “Erdoğan’a karşı yapılan eleştirilerin birçoğunda ciddi bir iki yüzlülük var. Müslüman coğrafyada seçimle, halkın iradesiyle yönetime gelmiş bir lidere tahammül edemiyorlar. Türkiye bu süreç içerisinde birçok Müslüman ülkeye ilham kaynağı olmuştur ve Batı dünyası ne yazık ki buna tahammül edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında Türkiye'de yaklaşık 55 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. Yurt dışında oy verme işlemlerinin 27 Mart'ta başladığı halk oylaması için ABD'deki Türk seçmenler, 1-9 Nisan tarihlerinde oy kullanabilecekler.

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