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Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

Papaz Brunson'un terör örgütü PKK ile iletişimini, manevi oğlum dediği Mohammad Ahmad üzerinden sağlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 07:37..
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Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerin gerilmesine neden olan papaz Andrew Brunson'la ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Papaz Brunson'un etrafındakilere "manevi oğlum" diyerek tanıttığı Mohammad Ahmad'ın, papaz ile PKK arasındaki iletişimi sağladığı öğrenildi.

KARDEŞİ DE CASUS

Amerikalı papazın eşi tarafından misyoner Loes Truffle ile evlendirilen Ahmad'ın kardeşinin de casusuluk faaliyetleri içerisinde olduğu biliniyor.

Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

Brunson'un tutuklanmadan önce Belçika'ya gönderdiği Mohammad Ahmad, Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

Brunson’ın rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi’nin, Mohammad Ahmad’ın şahsi sosyal medya hesabından İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi olarak tanıtılması da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

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