Amerikalı pedofil oyuncu intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin ünlü dizilerinden Glee ile meşhur olan Mark Salling, hakkındaki dava nedeniyle depresyona girerek intihar etti.

DAHA ÖNCE DE DENEDİ

Pedofil suçundan yargılanan Salling, geçtiğimiz 22 Ağustos'ta da intihara kalkışmış ancak ev arkadaşının müdahalesi ile hastaneye kaldırılarak kurtarılmıştı.

PEDOFİL OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Salling'in 2015 yılında istismara uğramış çocukların fotoğraflarını indirdiği ve güvenlik görevlisi olan bir kadına gösterdiği iddia edilmişti. Bu kadın tarafından ihbar edilen Salling hakkında pedofil davası açılmıştı.

BİNLERCE PORNOGRAFİK ÇOCUK GÖRÜNTÜSÜ

Bilgisayarı ve harici bellek kartı incelendiğinde 50 bin civarında pornografik çocuk fotoğrafı ve videosua bulunmuştu. 35 yaşındaki Salling'in delilleri karartabilmek için bilgisayarının IP adresini değiştirmeye yarayan bir yazılım kullandığı da iddialar arasındaydı.

EN AZ 4 YIL HAPİS CEZASI ALACAKTI

Dallas doğumlu ünlü oyuncu önce reddettiği suçlamaları kabul ederek mahkemeyle anlaşmaya gitmişti. 7 Mart'ta görülecek karar duruşmasında Salling'in 4 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyordu.