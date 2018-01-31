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Amerikalı Siyaset Bilimci: Gazze yaşanmaz hale geliyor

Prof. Dr. Norman Finkelstein, İsrail'in Gazze'yi abluka altında tutmasını ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştirdi.

AA | 31.01.2018 - 09:11..
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Finkelstein, Columbia Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze ablukasının neden olduğu insani felakete dikkati çekti.

Gazze'nin insani bir felakete sürüklendiğini söyleyen Finkelstein, ''İsrail ablukası altındaki Gazze dış dünyadan soyutlanmış durumda ve hızlı bir şekilde yaşanmaz hale geliyor... Gazze'de insani durum arık o kadar kötü ki, İsrail olası bir salgının ülkenin sıçramasından endişe duyuyor.'' dedi.

Amerikalı Siyaset Bilimci: Gazze yaşanmaz hale geliyor

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

İsrail'in 2008'de 'Dökme Kurşun'' ve 2014'te "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye başlattığı operasyonlarda Filistin'deki sivillere yönelik saldırılarını anlatan Finkelstein, İsrail'in Filistin'de ''savaş suçu'' işlediğini belirtti.

Amerikalı Siyaset Bilimci: Gazze yaşanmaz hale geliyor

"2014'TE BİN 400'DEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Birleşmiş Milletler'i ve insan hakları örgütlerini İsrail'in Filistin'deki hak ihlalleri ve sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin ''ihtiyatlı'' açıklamalar yapmakla eleştiren Finkelstein, İsrail'in 2014'te Gazze'ye başlattığı operasyonda Filistin'de bin 400'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Amerikalı Siyaset Bilimci: Gazze yaşanmaz hale geliyor

"TRUMP'IN KUDÜS KARARI TERS TEPTİ"

Konuşmasının ardından AA muhabirin sorularını da yanıtlayan Finkelstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kararın çok da bir önemi yok. Sadece bir bireyin vermiş olduğu bir karar, bu kişi de Trump. Kararın ardında kurumsal bir destek yok ve çok fazla sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Hatta Trump'ın bu kararı ters tepti. Uluslararası toplum bu kararı kabul etmedi.''

Finkelstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ''ırkçı'' olmakla suçladı.

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