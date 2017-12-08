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Amerikalı uzman: Patriot'lar elek gibi

Ploughshares Vakfı Başkanı Joseph Cirincione, ABD'nin hava savunma sistemi Patriot'ların yetersiz olduğunu yazdı.

Ajanslar | 08.12.2017 - 08:31..
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ABD’de nükleer silahların yayılmasını önleme girişimlerine destek veren vakfın başkanı Cirincione, The National Interest için kaleme aldığı makalede, “Eğer bu sistemler büyük bölgeler veya tüm ülkenin savunmasında kullanılacaksa savaşa, düşmanın füzelerine karşı kalkanımız olduğu yönünde büyük bir yanılgıyla girme riskiyle karşı karşıyayız, oysa elimizde sadece elek var.” ifadelerine yer verdi.

Amerikalı uzman: Patriot'lar elek gibi

HUSİLERİN ATTIĞI FÜZEYE ATIFTA BULUNDU

Cirincione bu ifadeleriyle Patriot’ların Burkan-2H füzelerini vurmakta aciz kalmasını değerlendirdi.

New York Times, geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı Patrot hava savunma sistemlerinin, Yemen’den Şii Husilerin fırlattığı Burkan-2H füzesini vuramadığını bildirmişti.

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