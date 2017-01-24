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Amerikalı vali kürsüde baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton (69), Mecliste konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

24.01.2017 - 07:49
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Amerikalı vali kürsüde baygınlık geçirdi

Eyalet Meclisinde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.

Amerikalı vali kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi-İZLE

Valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.

Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Amerikalı vali kürsüde baygınlık geçirdi

Amerikalı vali kürsüde baygınlık geçirdi

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