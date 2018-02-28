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Amerikalı yazar: ABD'nin savunduğu PYD Kandil'e hesap veriyor

Afrin'deki terör örgütlerinin ABD tarafından kurulduğunu ve Kandil'e hesap verdiklerini belirten Amerikalı yazar Roy Gutman, Obama ve Trump'ın kanıtlara rağmen müdahale etmediğini açıkladı.

AA | 28.02.2018 - 06:42..
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Obama ve Trump'ın birçok kanıta rağmen SDG'nin sözde yetkililerinin PKK'dan bağımsız olduğu iddia ettiklerini belirten Amerikalı yazar Roy Gutman, ABD'nin PKK'dan ayrı bir yapı olarak lanse etmeye çalıştığı PYD'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu yazdı.

Amerikalı yazar: ABD'nin savunduğu PYD Kandil'e hesap veriyor


"TRUMP VE OBAMA KANITLARA RAĞMEN "BAĞIMSIZLAR" DEDİ"

Amerikalı yazar Roy Gutman, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK yapılanmasıyla ilgili olarak, "Hem Obama hem de Trump yönetimi, bolca kanıta rağmen SDG'nin üst düzey Kürt liderlerinin PKK'dan bağımsız olduğunu iddia etti. Suriye'nin kuzeyinde ve Afrin'de kontrolü elinde tutan Kürt unsurlar, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıdır. Amerikan ordusunun isteğiyle adını YPG'den SDG'ye çevirmiştir ve bu yapı altındaki tüm unsurlar, Kandil'de yerleşik PKK liderliğine hesap vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı yazar: ABD'nin savunduğu PYD Kandil'e hesap veriyor

"ABD PYD ÜZERİNDEN ESED İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Türkiye'nin Afrin operasyonunun, Pentagon'un uzunca bir süredir örtmeye çalıştığı bir gerçeği ortaya çıkardığını kaydeden Gutman, "ABD'nin DEAŞ'la mücadelede sırtını yasladığı Kürtlerin öncülüğündeki SDG, Beşşar Esed rejimi ile iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Makalesinde ABD'nin PYD/PKK ile iş birliği üzerinden dolaylı olarak Beşşar Esed rejimi ile iş birliği yaptığını ifade eden Gutman, ABD'nin PKK'dan ayrı bir yapı olarak lanse etmeye çalıştığı PYD/YPG yapılanmasının ise açık bir şekilde "PKK'nın Suriye kolu" olduğunu vurguladı.

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