Amerikalı yazar: ABD'nin savunduğu PYD Kandil'e hesap veriyor

Obama ve Trump'ın birçok kanıta rağmen SDG'nin sözde yetkililerinin PKK'dan bağımsız olduğu iddia ettiklerini belirten Amerikalı yazar Roy Gutman, ABD'nin PKK'dan ayrı bir yapı olarak lanse etmeye çalıştığı PYD'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu yazdı.





"TRUMP VE OBAMA KANITLARA RAĞMEN "BAĞIMSIZLAR" DEDİ"

Amerikalı yazar Roy Gutman, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK yapılanmasıyla ilgili olarak, "Hem Obama hem de Trump yönetimi, bolca kanıta rağmen SDG'nin üst düzey Kürt liderlerinin PKK'dan bağımsız olduğunu iddia etti. Suriye'nin kuzeyinde ve Afrin'de kontrolü elinde tutan Kürt unsurlar, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıdır. Amerikan ordusunun isteğiyle adını YPG'den SDG'ye çevirmiştir ve bu yapı altındaki tüm unsurlar, Kandil'de yerleşik PKK liderliğine hesap vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

"ABD PYD ÜZERİNDEN ESED İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Türkiye'nin Afrin operasyonunun, Pentagon'un uzunca bir süredir örtmeye çalıştığı bir gerçeği ortaya çıkardığını kaydeden Gutman, "ABD'nin DEAŞ'la mücadelede sırtını yasladığı Kürtlerin öncülüğündeki SDG, Beşşar Esed rejimi ile iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Makalesinde ABD'nin PYD/PKK ile iş birliği üzerinden dolaylı olarak Beşşar Esed rejimi ile iş birliği yaptığını ifade eden Gutman, ABD'nin PKK'dan ayrı bir yapı olarak lanse etmeye çalıştığı PYD/YPG yapılanmasının ise açık bir şekilde "PKK'nın Suriye kolu" olduğunu vurguladı.