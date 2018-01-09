Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine Suriye konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."

Suriye'de güçler dağılımı: Kırmızı-Rejim, Yeşil ve beyaz-ÖSO, Sarı-YPG, Gri-DEAŞ

"DOĞAL KARARLILIK" OPERASYONU SÜRECEK

ABD Savunma Bakanlığınca AA muhabirine yapılan açıklamada ise Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.