taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

ABD Dışişleri Bakanlığının, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme" ve "birleşik Suriye" konusundaki kararlılığını sürdürdüğü bildirildi.

AA | 09.01.2018 - 05:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine Suriye konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."

Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

Suriye'de güçler dağılımı: Kırmızı-Rejim, Yeşil ve beyaz-ÖSO, Sarı-YPG, Gri-DEAŞ

"DOĞAL KARARLILIK" OPERASYONU SÜRECEK

ABD Savunma Bakanlığınca AA muhabirine yapılan açıklamada ise Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.

Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

İlginizi Çekebilir
Filistinliler İsrail'ı tanımayı ertelemeyi tartışıyor
Ramallah'ta 14 Ocak'ta yapılması planlanan toplantıda, FKÖ'nün İsrail'i tanıması meselesinin askıya alınmasının masaya yatırılması tavsiye edildi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence Ortadoğu turuna çıkıyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
ABD'de helikopter otoyola indi İZLE
Batı Virginia eyaletinde motoru arızalanan helikopterin otoyola acil iniş yaptığı anlar görüntülendi.
Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

28
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

9
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

24
Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

4
Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

20
Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

4
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM