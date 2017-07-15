Amerikalı yolcu Pekin uçağında kaos yarattı

Tampalı 23 yaşındaki Joseph Daniel Hudek, birinci sınıf uçtuğu uçakta önce bira içti. Kalkıştan kısa bir süre sonra tuvalete giden Hudek, tuvalet çıkışı kabin görevlisine bir şeyler sorduktan sonra yeniden tuvalete gitti.

ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Hudek, tuvalet sonrası çıkış kapısına koşarak kapıyı açmaya çalıştı. İki kabin görevlisi Amerikalı yolcuyu zapt etmeye çalıştı ama Hudek onları iterek yeniden acil çıkış kapısını açmayı denedi. Kabin görevlileri yolculardan yardım istedi fakat Hudek yolculara da boş bir şişeyle saldırdı. Bunun üstüne bir kabin görevlisi boş bir şişeyle Hudek’in kafasına vurdu.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ"

Başına aldığı darbeden sonra Hudek “Benim kim olduğumu biliyor musunuz” dedi. Daha fazla yolcunun olaya karışması sonucu kavgaya son vermek zorunda kalan Hudek, plastik kelepçeye etkisiz hale getirildi.

Joseph Daniel Hudek uçakta çıkardığı olay yüzünden 20 yıl hapis cezası alabilir.