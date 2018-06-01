Amerikalılar Deutsche Bank'ın notunu düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerini dize getirmekte kararlı.

EKONOMİ SAVAŞLARI

Amerika, bunu yaparken elindeki en büyük kozu olan ekonomik gücünü kullanıyor. Türkiye'ye karşı da yapılan ekonomik operasyonların hedefinde bu kez Almanya var.

ÖNCE MERCEDES ŞİMDİ DE DEUTSCHE BANK

Trump'ın “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadelerinden sonra Amerika'dan Almanya'ya bir kötü haber daha ulaştı.

Avrupa Birliği'nin öncü ülkesinin en büyük bankası olan Deutsche Bank, küçülme kararı alarak 14 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.

S&P NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Bankada yaşanan bu gelişmeler ve Trump'ın açıklamalarının ardından Standard & Poor's hisseleri çakılan Deutsche Bank'ın kredi notunu düşürdü.

S&P, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

HİSSELER ÇAKILDI

Bankanın hisse senetleri perşembe günü tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

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