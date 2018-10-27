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Amerikalılar en çok savaşa girmekten korkuyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre, Amerikalılar en çok siber terörizm ve yeni bir dünya savaşının çıkmasından korkuyor.

DHA | 27.10.2018 - 13:30..
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Chapman Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği ‘Amerikalıların Korkuları’ anketinde ülkede yaşayanların en çok endişe duydukları ve korktukları konular araştırıldı.
Ankette katılımcılara, hükümet, sağlık, çevresel konular, doğal afetlere hazırlık ve kişisel endişeleriyle ilgili sorular yöneltildi.

SİBER TERÖR, DÜNYA SAVAŞI

Bu yıl düzenlenen ankette katılımcıların yüzde 52.5’i siber terörizmden korktuklarını belirtti.

Katılımcıların ikinci korkusu ise yüzde 51.6 ile Amerika’nın yeni bir dünya savaşına girme ihtimali oldu.

Okyanusların, nehirlerin ve göllerin kirliliği, kirli içme suyu, maddi sıkıntılar ve sevilen birinin kaybı Amerikalıların en çok endişe duydukları konular arasında yer aldı.

Aşırı İslamcılık ve beyaz ırk üstünlüğüne karşı korkuların oranı yüzde 49.3 olurken ekonomik ve finansal açıdan zarar uğrama ile kişisel verilen izlenmesi korkuları da sıralamanın en üst sıralarında yer aldı.

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