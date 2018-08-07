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Amerikalılar Türkiye'deki muhalefetten ümidini kesti

Başkan Erdoğan'a karşı sürekli parlatılan isimler, Amerikan medyası tarafından akılsız olarak nitelendirilmeye başladı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 07:21..
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Amerikalılar Türkiye'deki muhalefetten ümidini kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye ortaya çıkarmaya çalışan Amerikan medyası, sürekli muhalefetteki isimler için güzelleme yayınları yaptı.

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan karşısında muhalefetin yine hezimet yaşaması, Amerikalıları da bıktırdı.

Ülkede yayın yapan Foreign Policy Dergisi, Türkiye'deki muhalefin durumunu değerlendirdi.

MUHALEFET AKLINI KAYBETTİ

"Türkiye'nin muhalefeti önce Erdoğan'a karşı kaybetti sonra aklını kaybetti" başlıklı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan kriz ele alındı.

"BAŞ AŞAĞI DÜŞTÜLER

İşte Foreign  Policy Dergisi'nde yayınlanan yazıdan bir kısım;

"Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da üst üste gelen 13’üncü seçim zaferini ilan ettiğinden beri muhalifleri baş aşağı düşüşteler.

MUHALEFET LİDERLERİ KOLTUK DERDİNDE

Hüzün verici durumları Türk siyasetinin temel sorununu yansıtıyor: Muhalefet yeni fikirlerden ve esin kaynağından yoksun; liderleri ise ülkelerini kurtarmaktan ziyade koltuklarını korumakla ilgileniyor.

Seçimden sonra Muharrem İnce’nin etrafında toplanan geniş tabanlı muhalefet birliği çöktü.

Muhalefet seçmenlerinin sabır tükendi. En tepeden başlayarak kellelerin gittiğini görmek istiyorlar.

Amerikalılar Türkiye'deki muhalefetten ümidini kesti

MERAL AKŞENER DE KAYBETTİ

İşler İYİ Parti de farklı değil. Eski Bakan Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye karşı ayaklanmaya öncülük ederek şöhret kazanmıştı. Seçim sırasında Akşener, MHP’den eski müttefiklerini rekabetin yoğun olduğu bölgelerde aday göstererek kendisinden soğuturken en üst sıralara ana akımdan isimleri yerleştirdi. Akşener’in iddiası, partinin bir merkez sağ alternatifi olmasıydı ancak karşılık bulmadı."

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