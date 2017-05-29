Amerikalılar Ulusal Anma Günü tatilinde alışverişe koştu

ABD'li seyahat ajansı AAA’ya göre, 27-29 Mayıs'ta gerçekleşen 3 günlük "Ulusal Anma Günü" tatilinde yaklaşık 39 milyon kişi en az 75 kilometre uzağa seyahat etti.

Amerikalı tatilcilerin 34.6 milyonu ise karayolunu tercih etti. ABD’deki Ulusal Anma Günü, tatilin yanı sıra önemli bir alışveriş fırsatı olarak da değerlendirildi.

100 MİLYON KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPTI

Söz konusu tatil döneminde 100 milyondan fazla Amerikalı alışveriş yaptı. "Kara Cuma"dan sonra ülkedeki en büyük alışveriş potansiyeli taşıyan bu dönemde en fazla müşteriyi çekmek isteyen mağazalar önemli indirimlere gitti. Amerikalıların adeta akın ettikleri alışveriş merkezlerinde bazı mağazaların yüzde 70'in üzerinde indirim yaptıkları gözlendi.

Özellikle kıyafet ve ev tekstili ürünlerinde dikkat çeken indirimlerin yapıldığı alışveriş merkezleri mağazaların dışına konulan ürünler nedeniyle de pazar yerine döndü. Otoyolların yanı sıra ülkedeki büyük alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde de trafik yoğunluğu ve park sorunları yaşandı.