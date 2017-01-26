Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

New York'un Greenwich Village bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen binlerce Amerikalı, Trump'ı göçmenlik ve Müslüman karşıtı politikaları nedeniyle protesto etti.

"HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ"

Gösteride, "Hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz", "Dik dur ve karşı koy", "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganları atan göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise "Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz", "Göçmenlerle değil, cahillikle mücadele et" ve "Bu ülke göçmenler tarafından kuruldu" gibi ifadeler yer aldı.

Amerikalılardan Hepimiz Müslümanız mesajı