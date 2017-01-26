taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.539
USD
3,8472
EURO
4,1301
ALTIN
147,44
PETR
55,3100

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

ABD'nin New York kentinde toplanan binlerce Amerikalı, Donal Trump karşıtı gösteride "Hepimiz Müslümanız" sloganları attı.

26.01.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Dünya
Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

New York'un Greenwich Village bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen binlerce Amerikalı, Trump'ı göçmenlik ve Müslüman karşıtı politikaları nedeniyle protesto etti.

"HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ"

Gösteride, "Hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz", "Dik dur ve karşı koy", "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganları atan göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise "Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz", "Göçmenlerle değil, cahillikle mücadele et" ve "Bu ülke göçmenler tarafından kuruldu" gibi ifadeler yer aldı.

Amerikalılardan Hepimiz Müslümanız mesajı

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

Amerikalılardan 'Hepimiz Müslümanız' sloganları

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

307
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

332
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

64
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

839
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

179
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

178
Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM