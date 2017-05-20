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Amerikalıların yüzde 44'ünün 400 dolarlık birikimi yok

Fed'in anketine göre, Amerikalıların yüzde 44'ü 400 dolarlık sürpriz bir masrafı karşılayamayacak veya borç alacak durumda.

20.05.2017 - 03:19
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Merkez Bankasının “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporuna göre, ülkede yaşayanların genel finansal durumu geçen sene mütevazi iyileşme gösterdi ancak eğitim düzeyi düşük Amerikalılar bundan yeteri kadar yararlanmadı.

YÜZDE 23'Ü FATURALARININ TAMAMINI ÖDEYEMİYOR

Rapor için Ekim 2016’da gerçekleştirilen ankete katılan Amerikalıların yüzde 70’i ekonomik açıdan “rahatça yaşayabildiklerini” ya da “iyi durumda” olduklarını söylerken, yüzde 23’ü aylık faturalarının tamamını ödeyemediklerini bildirdi.

YÜZDE 44'ÜN 400 DOLARLIK "ACİL" BİRİKİMİ YOK

Katılımcıların yüzde 44’ü 400 dolarlık acil bir masrafı karşılayamayacaklarını veya ödemek için borç almak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu oran, 2015 yılında yüzde 46, 2014'te yüzde 47 ve 2013'te yüzde 50 seviyesindeydi.

Ankete katılanların yüzde 28’inin emeklilik için herhangi bir tasarrufları bulunmadığı rapora yansıdı.

Fed’in Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomideki iyileşmeye rağmen birçok Amerikalının geçinmekte hala zorlandığını vurgulayarak, "Anket sonuçları, lise diplomasına veya daha az eğitime sahip olanların yüzde 40’ı dahil olmak üzere birçok Amerikalının finansal açıdan zorlandığını bize hatırlattı." dedi.

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