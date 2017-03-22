Amerikalıların yüzde 70'i küresel ısınmaya inanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında küresel ısınmayı "düzmece" olarak tanımlamasına rağmen, yeni tamamlanan bir bilimsel araştırma Amerikalılarının çoğunluğunun küresel ısınmayı ciddiye aldığını ortaya koydu.

ABD'nin en prestijli okullarından Yale Üniversitesinin İklim Değişikliği İletişim Programı'nca hazırlanan "Yale İklim Görüş Haritası" anketi, ABD halkının yüzde 70'inin küresel ısınmanın gerçekleştiğine inandığını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yüzde 53'ü küresel ısınmanın insan faaliyetleri sonucunda oluştuğunu, yüzde 71'i küresel ısınma konusunda bilim adamlarına güvendiğini belirtti.

Araştırma, Amerikalıların yüzde 58'inin küresel ısınmayla ilgili endişelendiğini ortaya koyarken, yüzde 70'lik kesimin de küresel ısınmanın gelecek nesilleri olumsuz etkileyeceğine inandığını gösterdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE DESTEK

Araştırma sonuçları, Amerikan halkının büyük çoğunluğunun yenilenebilir enerjiyi desteklediğini ve karbon salınımının düzenlenmesi gerektiğine inandığını da ortaya koydu.

Buna göre, Amerikalıların yüzde 82'si yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla araştırma fonu ayrılmasını destekliyor, yüzde 66'sı ise ülke genelinde üretilen elektriğin en az yüzde 20'sinin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını talep ediyor.

Ayrıca, ABD halkının yüzde 75'i karbon salınımlarının düzenlenmesi için daha fazla regülasyon olması gerektiğini, yüzde 69'u kömür yakıtlı termik enerji santrallerine sıkı karbon sınırlamaları getirilmesini savunuyor.