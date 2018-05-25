Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik

Ülkeleri ABD'nin Rusya, İran ve Çin karşısında güç kaybettiğini kabullenen Amerikan halkı, yüzde 69'la Orta Doğu'daki etkinliklerini kaybettiklerini düşünüyor.

HALK GÜÇ KAYBINI GÖRDÜ

Amerikan "The Hill" haber sitesinde yer alan ve Harvard CAPS ile Harris Poll firmalarının yaptığı anket, Amerikan dış politikasıyla ilgili ilginç verileri ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılan yetişkin Amerikalıların yüzde 69'u, ABD'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin giderek azaldığını, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin etkilerini artırdığını düşünüyor.

ABD'nin son dönemde Orta Doğu ile ilgili aldığı kararların bu süreçte etkili olduğuna işaret edilen haberde, Donald Trump yönetiminin özellikle İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs kararının yansımalarına dikkat çekildi.

NÜKLEER ANLAŞMANIN BOZULMASINA TEPKİ VAR

Anketin İran'la ilgili bölümünde ise Trump yönetimine destekten çok eleştiri geldi. Ankete katılanların yüzde 54'ü İran'la nükleer anlaşmadan çıkmak yerine anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin daha doğru olacağını savundu. Trump'ın İran kararına tam destek verenlerin oranı ise yüzde 46 düzeyinde kaldı.

Ancak katılımcıların yüzde 65'inin, İran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalmadığı görüşünü beyan etmesi de dikkat çekti.