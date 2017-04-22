Amerikan havayollarında skandallar bitmiyor. San Francisco'dan kalkış yapmaya hazırlanan American Airlines uçağı personeli, yerine oturmaya çalışan bir kadına çarptı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ OLAN KADINA ÇARPTI, PUSETİ ALDI

Kucağında bebeği olan kadın, neye uğradığını şaşırken kadının pusetini alan personel büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan kadın gözyaşlarına boğularak pusetini geri istedi.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak asabi personel geri adım atmayınca uçaktaki diğer yolcular tepki gösterdi. "Burada oturup bunu seyretmeyeceğim" diyerek ayağa kalkan bir yolcu, "Uzak dur" diyerek personeli uyardı.

Amerikan havayolu personeli yolcuyla kavga etti VİDEO

PERSONEL GERİ ADIM ATMADI, KAVGA ÇIKTI

Personel ise ateşe körükle gidercesine "Dene hadi, vur bana. Ne olduğunu bilmiyorsun" dedi. Müşteri ise "Neredeyse bir bebeği incitiyordun" dedi.

TÜM BU YAŞANANLAR ANBEAN KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Tüm bu yaşananlar ise uçakta bulunan başka bir yolcu tarafından anbean kameraya kaydedildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan yolcu "Anne bir özür istedi ancak American Airlines yetkilisi reddetti" dedi.

UNITED AIRLINES PERSONELİ DE YOLCUYU DARP ETMİŞTİ

Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda da yine Amerikan havayolu şirketi olan United Airlines uçağında da personel, yolcu kapasitesinin üzerinde rezervasyon olunca bir yolcuyu yerde sürüklemişti.