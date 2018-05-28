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Amerikan polisi genç kızı darbetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde 'Anma Günü' kutlamaları için kumsala giden bir grup genç, alkol tükettikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Gençler polise direnince dayak yedi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 11:55..
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ABD'de geçtiğimiz günlerde kutlanan 'Anma Günü'nde inanılmaz bir darp olayı yaşandı. New Jersey'de kumsalda vakit geçiren gençleri polis alkol tükettikleri gerekçesiyle gözaltına almak istedi.

POLİS GENÇ KIZI DARBETTİ

Gençlerin yanına yaklaşan polis, genç kızın önce alkol kontrolü için 'alkol ölçüm cihazı'na üflemesini istedi. Ancak üflememek için direnen genç kızla polis arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, polis genç kızı yumrukladı ve darbetti.

Amerikan polisi genç kızı darbetti

Amerikan polisi genç kızı darbetti ViDEO

ALKOL KULLANMADILAR

Olay sonrası açıklama yapan genç kız, kendisinin 21 yaşının altında olduğunu, ancak olayın meydana geldiği anda yanında duran alkolü kullanmadıklarını belirtti.

Kendi kişisel sayfasında bu videoyu paylaşan genç kız, 130 bin kişiye ulaştı.

ABD'DE ALKOL YASAĞI

Bilindiği üzere ABD'de belli bir yaşa kadar alkol yasağı var. 21 yaşında olan kişiler alkol tüketebilirken, açık alanda ise alkol tüketmek yasak. Yaşı tutmayan kişiler için polis, işlem yapabilir.

Amerikan polisi genç kızı darbetti

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