Amerikan tankları Baltık ülkelerine gönderilecek

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra eski Varşova Paktı ülkelerinden Polonya’daki ilk Amerikan askeri üssünün açılışına Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte katılan ABD’nin Avrupa Birlikleri Komutanı General Ben Hodges Polonya’daki bir tank taburunun bir kaç gün içinde Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’ya gönderileceğini açıkladı.

ASKERİ BİRLİKLER GELENE KADAR KALACAK

Ben Hodges "Bu birlikten bir tabur sadece bir kaç gün içerisinde bu üç ülkeye gönderilecek. Bu tanklar İngiltere, Almanya ve Kanada askeri birlikleri gelene kadar burada kalacaklar" diye konuştu.

NATO kararı çerçevesinde Estonya’da İngiltere, Litvanya’da Almanya ve Letonya’da ise Kanada komutasında birer tabur oluşturulacak. Diğer yandan Polonya’ya yerleştirilen kalıcı Amerikan Zırhlı Tugayı Almanya sınırı yakınlarındaki dört Polonya askeri üssünde konuşlanacak, dokuz ayda bir rotasyona tabii olacak, Polonya zırhlı birlikleri ile ortak manevralara katılacak.

RUSYA TEPKİLİ

Rusya Amerikan zırhlı birliklerinin Polonya’ya yerleştirilmesi kararının alınmasının ardından çok sert tepki göstermiş, Kremlin sözcüsü Rusya’nın güvenliği ve çıkarlarına açık bir tehdit olarak değerlendirmişti.