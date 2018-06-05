Amerika'nın gönderdiği tanksavarlar Hakkari'de ele geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda büyük bir kararlılık içerisinde.
Yurt içi ve yurt dışında devam eden hassas operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuruldu.
AMERİKA GÖNDERDİ...
Son olarak Hakkari'nin Şemdinli'de ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Amerika'nın YPG'ye gönderdiği AT-4 tanksavarlar ele geçirildi.
Örgüte verilen silahlar, DEAŞ'a karşı kullanma şartıyla gönderilmişti.
SİLAHLAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
DEAŞ'ın bölgede yok edilmesine rağmen devam eden silah yardımları nedeniyle, mühimmatlar askerimize karşı kullanılmaya başladı.