taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.665
USD
3,8092
EURO
4,6568
ALTIN
163,41
PETR
69,1500

Amerika'nın gözü Suriye'deki petrol yataklarında

The New York Times, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere 2 yıldır yatırım yapıldığını şimdi devlet kurmanın gündemde olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Amerika'nın gözü Suriye'deki petrol yataklarında

İç savaşın yaşandığı Suriye'ye barış getireceğini savunan Amerika, bölgeye girdikten sonra terör örgütlerine destek olarak sivil katliamlarının önünü açtı.

Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Amerikalılar, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarına da açık bir şekilde destek sağladı.

PKK'YA 5 BİN TIR SİLAH

YPG'li teröristlere yaklaşık 5 bin tır silah ve mühimmat gönderen Amerika'nın gerçek emellerini The New York Times yazdı.

2 YILDIR YATIRIM YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde Afrin'e girileceğini söylemesinden sonra Amerikan basınında çıkan haberde, 2 yıldır bölgeye önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekildi.

AMERİKA'NIN SURİYE'DEKİ ASIL HEDEFİ

New York Times'ın söz konusu haberinde; "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

141
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

293
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

45
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

197
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

19
Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

61
Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM