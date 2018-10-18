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Amerika'nın Sesi'nden IMF çağrısı

Ekonomik saldırılarla Türkiye'yi IMF bataklığa çekmek isteyenler niyetlerini açık açık beyan ediyor.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 12:01..
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Amerika'nın Sesi'nden IMF çağrısı

Geçtiğimiz aylar dolar spekülatif ataklarla 7 liranın üzerine kadar çıktı. Bu durumun Türkiye ekonomisini çökerteceğini düşündüler ancak yapılan hamleler sonucu saldırılar önemli ölçüde püskürtüldü.

Niyetlerinden vazgeçmeyenler 'Türkiye ekonomisi batıyor' algısını oluşturmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE EKONOMİK KRİZİN HENÜZ BAŞINDA"

Amerika'nın Sesi adlı sitede 'Türkiye ekonomik krizin henüz başında' başlığıyla bir haber servis edildi. Haberde Jacob Kirkegaard isimli ekonomistin görüşlerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DE ŞİRKETLER BATACAK"

Kirkegaard, Türkiye ekonomisinin son dönemlerde giderek düzeldiği görüşüne katılmadığını söyledi. Kirkegaard'a göre yakında Türkiye'de şirketler batmaya başlayacak.

Amerika'nın Sesi'nden IMF çağrısı

Ayrıca Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın yeterli olmadığını belirten ekonomist, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'kriz'den kurtulması için tek çaresinin IMF'ye gitmek olduğunu açıkladı.

"PAKİSTAN'IN YAPTIĞI GİBİ TÜRKİYE DE IMF'YE GİTMELİ"

Kirkegaard, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bana kalırsa Türkiye’nin kısa ve orta vadede sorunları aşması için IMF’in kapısını çalması gerekiyor. Ancak bu şekilde uluslararası yatırımcının güveni yeniden tesis edilebilir. IMF de tabii bunun karşılığında çok şey isteyecek. Bunlar da Erdoğan hükümetinin uyguladığı ekonomik politikaların ana unsurlarıyla uyuşmayan talepler olacak. IMF’in desteğini almak için de ana paydaşlar yani Amerika ve Avrupa Birliği ile iyi ilişki içinde olmak gerekecek. Pakistan’ın yaptığı gibi Türkiye’nin de IMF’e gitmesi lazım."

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