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Amerika'yı kana bulayan beyaz diye 'terörist' denmiyor

Dünyanın herhangi bir yerinde, müslüman olan biri saldırı yapsın Amerika anında terörist der ama saldıran bir beyaz olunca işler değişiyor.

04.10.2017 - 17:16
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Amerika'yı kana bulayan beyaz diye 'terörist' denmiyor

Adam 59 kişiyi öldürdü, 500 kişiyi yaraladı, hala "yalnız kurt", "dede", "kumarbaz" ve "emekli muhasebeci" diye adlandırılıyor. Terörist değil. Neden? Çünkü o bir “Caucasian”.

Amerika'yı kana bulayan beyaz diye 'terörist' denmiyor

ABD'LİLER CAUCASİAN DİYE RENGİ DEĞİL, IRKI KAST EDERLER

Şimdi bizim yerli mal değnekleri ABD filmlerine bakıp “Caucasian”’ı, “Beyaz” (Zenci değil) anlarlar ve kendilerini de “Caucasian” sanırlar. Oysa ABD’liler için bu terim renkle ilgili değildir. Irktır. ABD’li beyazları ve Avrupalıları içerir. Bunun dışındakiler Latino, Indian, Asian falandır. Sen de Middle Eastern’sin hafız.

SEN NE YAPARSAN YAP ONLAR SENİ KABUL ETMEYECEK

Hiç bana “Ama ben muasır medeniyetler seviyesine eriştim, bak onların alfabesini kullanıyorum, onların takvimini saatini kullanıyorum, onların donunu giyiyorum, minim var şortum var” deme. Sen bir non-American’sın ve bırak şortu, “I don’t wear underwear” desen de seni aralarına kabul etmeyecekler. Ha, yüzüne belli etmezler, positive attitude takınıp hemen “I like your shirt” derler, sen de yersin.

Amerika'yı kana bulayan beyaz diye 'terörist' denmiyor

AMERİKALILAR İÇİN OLSA OLSA POTANSİYEL BİR TERÖRİSTSİN

Oysa sen non-American’sın ve potansiyel teröristsin, hiç kendi halkına “hep sizin yüzünüzden, bi çıkarmadınız şu başörtüsünü gitti…” diye çemkirme. En çok da senin gibi aslını reddedenlerle dalga geçerler.

Las Vegas'ta saldırının görüntüleri VİDEO

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