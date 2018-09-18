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Amida Höyük'te 56 yıl sonra arkeolojik kazılar

Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

AA | 18.09.2018 - 12:52..
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Diyarbakır'da, Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da olduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında kazı yapılıyor.

MOZAİK SÜSLEMELER

Çalışmalara ilişki bilgi veren Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Virantepe" olarak da adlandırılan höyükte 1946'da su deposu yapımı sırasında mozaik bulunmasının ardından 1962'de yapılan ilk arkeolojik kazıda etrafı surlarla çevrili, Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddin Mahmud (1200-1222) dönemine ait sarayın temelleri ile renkli taş ve cam küplerden oluşan mozaik süslemelerinin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Bölgenin askeri alanda yer alması ve mülkiyetinin belediyeye ait olması dolayısıyla höyükte o tarihten bu yana kazı yapılamadığını aktaran İrfan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararıyla kazıya başladıklarını belirtti.

Amida Höyük'te 56 yıl sonra arkeolojik kazılar

"KENTİN FETHİ SIRASINDA 27 SAHABE ŞEHİT DÜŞTÜ"

Prof. Dr. İrfan Yıldız, Artuklular döneminde bilim ve kültür merkezi olarak kullanılan höyükte ünlü İslam alimi El-Cezeri'nin bugünkü otomasyon sistemleri, sibernetik ve robot biliminin öncü çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Höyüğün yer aldığı İçkale'nin Anadolu'da Müslümanlığın başladığı ilk yerlerden biri olduğunu, kentin fethi sırasında 27 sahabenin şehit düştüğünü dile getiren İrfan Yıldız, bundan dolayı büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Amida Höyük'te 56 yıl sonra arkeolojik kazılar

JEORADAR ÇALIŞMASI İÇİN DESTEK ALINACAK

İrfan Yıldız, "Diyarbakır'ın kalbine kazmayı vurduk. Kazı ve temizlik çalışmasında höyüğün batı kısmına ağırlık veriyoruz. 3 yıl içerisinde sarayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ardından diğer bölgelerde kazılar sürecek. Mozaik çini çıkacağını tahmin ediyoruz ancak höyükte neler çıkacağını bilemeyiz. İnşallah Diyarbakır tarihinin yeniden yazımına vesile olacak buluntular ortaya çıkar. Höyükte jeoradar çalışması için Karacadağ Kalkınma Ajansı da destek verecek." diye konuştu.

Amida Höyük'te 56 yıl sonra arkeolojik kazılar


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