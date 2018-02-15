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Amin Maalouf'dan yeni kitap

Lübnanlı yazarın inceleme kitabı olan '29 Numaralı Koltuğun Hikayesi' Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 16:32..
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Amin Maalouf 2011 yılında Claude Lévi-Strauss’un ardından Fransız Akademisi’nde 29. Koltuğa seçildi. Fransız Akademisi üyesi olmak Fransız dili üstüne araştırma yapmak kadar Akademi’nin tarihi hakkında çalışmak gibi bazı yükümlülükleri de beraberinde getiriyordu.

İşte 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi bu çalışmaların bir meyvesi olarak doğdu. Yapı Kredi Yayınları 2017 yılında Maalouf’un Fransız Akademisi’ne Kabul Konuşması’nı yayınlamıştı. Akademi’nin âdetleri gereği, seçilen her yeni üye koltuğunu devraldığı selefi hakkında bir konuşma yapmak zorundaydı. Maalouf da Claude Lévi-Strauss hakkında muazzam bir konuşma yaptı.

Amin Maalouf'dan yeni kitap

Ancak Maalouf’un 29 numaralı koltuğa olan ilgisi bununla sınırlı kalmadı. On sekiz kişi yer alıyor kitapta. Bu on sekiz kişinin hikâyesi hiç kuşkusuz dönem(ler)in Fransa’sına ayna tutma işlevi de görmekte...

Amin Maalouf'dan yeni kitap

Maalouf, her zamanki titizliği ve ayrıntılara olan düşkünlüğüyle, koltuğun ilk sahibi Pierre Bardin’den (1590-1635) selefi Claude Lévi-Strauss’a (1908-2009) varıncaya dek, Fransa’nın siyasi ve kültürel tarihinin satır aralarında bir kazı çalışmasına girişiyor adeta...

Yazar: Amin Maalouf

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Orçun Türkay

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 208

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