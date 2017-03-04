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Amine Gülşe ile Mesut Özil evleniyor iddiası

İki yıl önce yaşadıkları aşka kaldıkları yerden devam eden Amine Gülşe ile Mesut Özil'in yaza düğün yapacakları konuşuluyor.

04.03.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. Magazin

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Arsenal forması giyen Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, adım adım evliliğe doğru ilerliyor.

ALMANYA'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR İDDİASI

Yaklaşık 2 yıl önce de aşk yaşayan ikili, şu sıralar düğün hazırlıklarıyla meşgul. Geçtiğimiz ay Londra'da aşkları belgelenen ünlü çiftin, Özil'in doğup büyüdüğü Almanya'da bu yaz dünyaevine gireceği konuşuluyor.

AMİNE GÜLŞE- MESUT ÖZİL

EMLAKÇILARI GEZDİ

Geçtiğimiz günlerde takımından izin alıp İstanbul'a gelen Mesut Özil, Boğaz manzaralı 4 odalı lüks bir daire bulmak için, emlakçıları da tek tek gezdi. Hayallerindeki evi bulduğu takdirde 7 milyon doları (yaklaşık 25 milyon lira) gözden çıkaracak olan ünlü futbolcunun düğün için hazırlıkları bununla kalmadı.

Amine Gülşe ile Mesut Özil evleniyor iddiası

OTELLERİ DOLAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Amine Gülşe ile Almanya'daki düğünün ardından İstanbul'daki yakın dostları için de kutlama yapmak isteyen Özil, Çırağan başta olmak üzere 5 yıldızlı otelleri de ziyaret etti.

Amine Gülşe ile Mesut Özil evleniyor iddiası

Amine Gülşe ile Mesut Özil evleniyor iddiası

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