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Amine Gülşe: Mesut Galatasaray'da oynasın istiyorum

Oyuncu Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil'in Galatasaray'da oynamasını istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 13:03..
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Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe, açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Gülşe, Mesu Özilt'in, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini belirtti.

"MESUT GALATASARAY FORMASI GİYSİN"

Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. abii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi.

Amine Gülşe: Mesut Galatasaray'da oynasın istiyorum

Açıklamayı duyan Galatasaray taraftarları Gülşe'ye "Transfer işini ayarlarsan sen ayarlarsın Amine, Mesut'u Galatasaray'a getir Amine" gibi yorumlarda bulundu.

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