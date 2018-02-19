Amine Gülşe: Mesut Galatasaray'da oynasın istiyorum

Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe, açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Gülşe, Mesu Özilt'in, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini belirtti.
"MESUT GALATASARAY FORMASI GİYSİN"
Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. abii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi.
Açıklamayı duyan Galatasaray taraftarları Gülşe'ye "Transfer işini ayarlarsan sen ayarlarsın Amine, Mesut'u Galatasaray'a getir Amine" gibi yorumlarda bulundu.