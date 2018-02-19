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Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

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1 Hafriyat kamyonu sokak arasına devrildi İstanbul Kağıthane'de, yokuş aşağı seyrederken metruk bir binanın üzerine devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırılırken, sokakta kimsenin bulunmaması faciayı engelledi.

2 17 yılında en çok kazanan Türk yazarlar Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını açıkladığı listede ünlü isimler yer alıyor.

3 17 yılında en çok kazanan Türk yazarlar Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını açıkladığı listede ünlü isimler yer alıyor.

4 Amine Gülşe: Mesut Galatasaray'da oynasın istiyorum Oyuncu Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil'in Galatasaray'da oynamasını istediğini söyledi.

5 Kaşık çatal bıçağın tarihi Bugün sofralarımızın demirbaşı olan kaşık, çatal ve bıçak ilk kez ne zaman kullanıldı?

6 Avrupa basını Gomis'in oynamasını eleştirdi Galatasaraylı Gomis'in, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta baygınlık geçirmesine rağmen oyuna devam etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.