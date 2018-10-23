Amine Gülşe Mesut Özil'e DM'yi yasakladı

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Türkiye güzeli sevgilisi Amine Gülşe, futbolcuyu kıskanmaya devam ediyor.
Gülşe, bir süredir ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına el atıp, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirmişti.
MESAJ ATMAK YASAK
Tescilli güzel şimdi de Özil'in 18 milyon takipçili Instagram hesabının direkt mesaj kısmına el attı. Mesut Özil'e gelen mesajları tek tek okuyup engelleyen Gülşe, bununla başa çıkamayınca direkt mesaj isteklerini tamamen kapattı.
Türkiye Güzeli Amine Gülşe-FOTO GALERİ
MESUT'UN EVİNE YERLEŞTİ
Sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Gülşe, Özil'in Londra'daki malikanesine yerleşti.